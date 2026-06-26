Экс-директор «Милана» Мирабелли: «Мы согласовали переход Роналду в 2018-м, нас просили о большой звезде. Криштиану заинтересовался, хотел выиграть ЛЕ, но владелец передумал»

Китайские владельцы попросили нас совершить сенсационный трансфер. В то время у Криштиану Роналду были проблемы с налогами и другие сложности в «Реале». На финале [ЛЧ] в Кардиффе, между «Ювентусом» и «Реалом», мы встретились с Жорже Мендешем. Мы выдвинули это предложение, эту идею: Криштиану очень заинтересовался. Когда мы с Фассоне и Гаттузо поговорили с ним, он сказал: «Я еду в Милан. Я никогда не играл в Лиге Европы, и я еду, чтобы выиграть ее». Он создал для себя значительную мотивацию, он не преуменьшал того факта, что едет не для игры в Лиге чемпионов. Он хотел выиграть Лигу Европы и был чрезвычайно мотивирован. Мы достигли всех договоренностей: с «Реалом», с Жорже Мендешем относительно игрока. Все было хорошо, но после этого сделка не состоялась: китаец отказался.