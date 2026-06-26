Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
03:00
Кабо-Верде
:
Саудовская Аравия
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.35
П2
2.85
Футбол. ЧМ-2026
03:00
Уругвай
:
Испания
Все коэффициенты
П1
6.20
X
3.60
П2
1.70
Футбол. ЧМ-2026
06:00
Египет
:
Иран
Все коэффициенты
П1
2.51
X
2.70
П2
3.85
Футбол. ЧМ-2026
06:00
Новая Зеландия
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
16.00
X
8.50
П2
1.20
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Норвегия
0
:
Франция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Сенегал
5
:
Ирак
0
П1
X
П2

Хет-трик Дембеле — третий на ЧМ-2026 после Месси и Дэвида. Это лучший результат в XXI веке

Форвард сборной Франции Усман Дембеле забил три мяча в первом тайме матча с Норвегией (3:1, перерыв) в 3-м туре ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Это третий хет-трик на текущем турнире. Ранее трижды в одной игре забили аргентинец Лионель Месси в матче с Алжиром (3:0) и канадец Джонатан Дэвид против Катара (6:0).

Этот ЧМ — рекордный в XXI веке по количеству хет-триков.