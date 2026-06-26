Хет-трик Дембеле — третий на ЧМ-2026 после Месси и Дэвида. Это лучший результат в XXI веке

Это третий хет-трик на текущем турнире. Ранее трижды в одной игре забили аргентинец Лионель Месси в матче с Алжиром (3:0) и канадец Джонатан Дэвид против Катара (6:0).
Этот ЧМ — рекордный в XXI веке по количеству хет-триков.
Форвард сборной Франции Усман Дембеле забил три мяча в первом тайме матча с Норвегией (3:1, перерыв) в 3-м туре ЧМ-2026.
Это третий хет-трик на текущем турнире. Ранее трижды в одной игре забили аргентинец Лионель Месси в матче с Алжиром (3:0) и канадец Джонатан Дэвид против Катара (6:0).
Этот ЧМ — рекордный в XXI веке по количеству хет-триков.