Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Норвегия
1
:
Франция
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
23.00
П2
1.00
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Сенегал
5
:
Ирак
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
27.06
Кабо-Верде
:
Саудовская Аравия
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.35
П2
2.80
Футбол. ЧМ-2026
27.06
Уругвай
:
Испания
Все коэффициенты
П1
6.20
X
3.55
П2
1.71
Футбол. ЧМ-2026
27.06
Египет
:
Иран
Все коэффициенты
П1
2.51
X
2.70
П2
4.10
Футбол. ЧМ-2026
27.06
Новая Зеландия
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
16.00
X
8.50
П2
1.20

Шмейхель о ЧМ-2026: «Мяч Adidas создан для голов. Вратари почти спасают — Люка Зидан после удара Месси, Менди в моменте с Мбаппе, Пикфорд»

Бывший вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель поделился мнением о мячах, которые Adidas разработал для чемпионата мира. Он заявил, что конструкция мячей позволяет футболистам забивать чаще.

Источник: Спортс‘’

"У этого мяча другая конструкция, он состоит всего из четырех панелей. Нет швов, все склеено. Когда это сочетается с погодными условиями и плотностью воздуха, создается меньше сопротивления, мяч вращается меньше, но летит чуть быстрее. И это заметно.

Есть несколько голов, где вратари почти дотягиваются — тот же Пикфорд при первом голе Хорватии, Люка Зидан после удара Месси, Менди против Мбаппе. Суть в том, что этот мяч создан для голов. Он меньше «виляет», но удар по нему получается чуть быстрее. Это мелочь, но вратарская игра — это и есть игра миллиметров", — заявил Каспер Шмейхель.