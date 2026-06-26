Шмейхель о ЧМ-2026: «Мяч Adidas создан для голов. Вратари почти спасают — Люка Зидан после удара Месси, Менди в моменте с Мбаппе, Пикфорд»

Есть несколько голов, где вратари почти дотягиваются — тот же Пикфорд при первом голе Хорватии, Люка Зидан после удара Месси, Менди против Мбаппе. Суть в том, что этот мяч создан для голов. Он меньше «виляет», но удар по нему получается чуть быстрее. Это мелочь, но вратарская игра — это и есть игра миллиметров", — заявил Каспер Шмейхель.