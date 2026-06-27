Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
03:00
Кабо-Верде
:
Саудовская Аравия
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.35
П2
2.90
Футбол. ЧМ-2026
03:00
Уругвай
:
Испания
Все коэффициенты
П1
6.20
X
3.60
П2
1.70
Футбол. ЧМ-2026
06:00
Египет
:
Иран
Все коэффициенты
П1
2.51
X
2.70
П2
3.85
Футбол. ЧМ-2026
06:00
Новая Зеландия
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
16.00
X
8.50
П2
1.20
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Норвегия
0
:
Франция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Сенегал
5
:
Ирак
0
П1
X
П2

Дембеле с хет-триком и оценкой 8.9 стал лучшим игроком матча Норвегия — Франция по Индексу ГОЛа. У Тчуамени 8.7, у Мбаппе 8.6

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле удостоился самой высокой оценки по Индексу ГОЛа по итогам матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира Норвегия — Франция (1:4). Автор трех голов получил оценку 8.9.

Источник: Спортс‘’

Сборная Норвегии.

Вратарь: Эгиль Сельвик (6.0).

Оборона: Фредрик Бьеркан (5.9), Лео Эстигор (5.0), Хенрик Фалькенер (5.4).

Полузащита: Фредрик Эурснес (6.3), Тело Осгор (7.2), Патрик Берг (5.6), Кристиан Торстведт (6.4).

Нападение: Андреас Скьеллеруп (7.5), Оскар Бобб (7.2), Йорген Ларсен (5.9).

Футболисты, выходившие на замену: Маркус Педерсен (6.2), Сондре Ланго (5.9), Мортен Торсбю (5.8).

Сборная Франции.

Вратарь: Майк Меньян (7.5).

Оборона: Тео Эрнандес (6.6), Максанс Лакруа (6.3), Дайо Упамекано (7.3), Жюль Кунде (7.4).

Полузащита: Куадио Коне (6.8), Орельен Тчуамени (8.7), Майкл Олисе (6.5).

Нападение: Дезире Дуэ (8.3), Усман Дембеле (8.9), Килиан Мбаппе (8.6).

Футболисты, выходившие на замену: Ибраима Конате (6.4), Райан Шерки (6.2), Брэдли Барколя (7.4).

Как видно из оценок, в тройку лучших игроков матча наряду с Усманом Дембеле попали Орельен Тчуамени и Килиан Мбаппе, в клубном футболе выступающие за «Реал Мадрид».

Следите за ЧМ-2026 в приложении ГОЛ.