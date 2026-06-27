Мбаппе попросил Оливера передать Тчуамени капитанскую повязку. Арбитр не отказал форварду

На 87-й минуте Килиан был заменен. Покидая поле, форвард «Реала» обратился к главному судье, отдал ему капитанскую повязку и попросил передать ее Тчуамени.
Оливер исполнил просьбу Мбаппе.
Изображение: кадр из трансляции.
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе во время игры с Норвегией (4:1) попросил арбитра Майкла Оливера передать капитанскую повязку Орельену Тчуамени.
На 87-й минуте Килиан был заменен. Покидая поле, форвард «Реала» обратился к главному судье, отдал ему капитанскую повязку и попросил передать ее Тчуамени.
Оливер исполнил просьбу Мбаппе.
Изображение: кадр из трансляции.