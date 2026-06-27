Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Кабо-Верде
0
:
Саудовская Аравия
0
Все коэффициенты
П1
8.50
X
1.40
П2
9.25
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Уругвай
0
:
Испания
1
Все коэффициенты
П1
89.00
X
8.22
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026
06:00
Египет
:
Иран
Все коэффициенты
П1
2.80
X
2.70
П2
3.45
Футбол. ЧМ-2026
06:00
Новая Зеландия
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
16.00
X
8.60
П2
1.20
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Норвегия
1
:
Франция
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Сенегал
5
:
Ирак
0
П1
X
П2

Маттеус о Германии: «Не вижу Киммиха правым защитником — слишком медленный на этой позиции. Поставил бы Йозуа в центре — там не хватает структуры»

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением о позиции Йозуа Киммиха в тактике команды.

Источник: Спортс‘’

"Я не вижу Йозуа Киммиха правым защитником. На международном уровне он слишком медленный на этой позиции, особенно один на один против таких быстрых игроков, как Диоманде, Нуса или Олисе.

Как-то он хорошо выступил с «Баварией» в Лиге чемпионов против Мбаппе — и ничего плохого не произошло. Но нужно ли ждать, пока что-то произойдет? Если мы проиграем еще одну игру сейчас — мы вылетим!

Можно было играть с двумя быстрыми крайними защитниками или с третьим центральным защитником. В матче против Эквадора главный тренер выпустил Тиава вместо Киммиха — возможно, это был знак. Также можно было использовать Антона на позиции правого защитника.

Я бы поставил Киммиха в центр, потому что именно там команде не хватает структуры. В полузащите у нас много молодых игроков, и некоторые из них испытывают проблемы с формой. Им нужна помощь и поддержка.

Флориан Виртц молод, Джамал Мусиала молод, Павлович молод. Они могут играть в красивый футбол и творить чудеса! Но им нужен лидер", — считает Лотар Маттеус.