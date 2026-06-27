Маттеус о Германии: «Не вижу Киммиха правым защитником — слишком медленный на этой позиции. Поставил бы Йозуа в центре — там не хватает структуры»

"Я не вижу Йозуа Киммиха правым защитником. На международном уровне он слишком медленный на этой позиции, особенно один на один против таких быстрых игроков, как Диоманде, Нуса или Олисе.
Как-то он хорошо выступил с «Баварией» в Лиге чемпионов против Мбаппе — и ничего плохого не произошло. Но нужно ли ждать, пока что-то произойдет? Если мы проиграем еще одну игру сейчас — мы вылетим!
Можно было играть с двумя быстрыми крайними защитниками или с третьим центральным защитником. В матче против Эквадора главный тренер выпустил Тиава вместо Киммиха — возможно, это был знак. Также можно было использовать Антона на позиции правого защитника.
Я бы поставил Киммиха в центр, потому что именно там команде не хватает структуры. В полузащите у нас много молодых игроков, и некоторые из них испытывают проблемы с формой. Им нужна помощь и поддержка.
Флориан Виртц молод, Джамал Мусиала молод, Павлович молод. Они могут играть в красивый футбол и творить чудеса! Но им нужен лидер", — считает Лотар Маттеус.