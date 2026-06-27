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Каноббио из Уругвая удалили за подкат в ногу Кубарси в центре поля на 95-й минуте матча с Испанией

Уругвай остался в меньшинстве в конце матча группового этапа чемпионата мира с Испанией (0:1).

Источник: Спортс‘’

На 95-й минуте форвард уругвайцев Агустин Каноббио в центре поля сбил Пау Кубарси, ударив его ногой в ногу в подкате.

Главный судья Исмаил Эльфат сразу показал Каноббио прямую красную карточку.

Скриншоты: трансляция «Матч ТВ».