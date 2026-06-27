Тренер Кабо-Верде: «У Аргентины есть Месси, которого считают лучшим игроком в истории. Сыграть с ними — честь. Мы маленькая страна, но боремся за то, чего хотим достичь»

Кабо-Верде вышел в плей-офф турнира со второго места в группе, опередив Уругвай и Саудовскую Аравию.
"Сыграть против Аргентины — это большая честь для нас. Мы будем играть ответственно, зная, что у Аргентины есть Лео, которого многие считают лучшим игроком в истории.
Конечно, для всех жителей Кабо-Верде это источник радости. Возможность сыграть против Аргентины и Лионеля Месси в плей-офф — это прекрасно.
У нас есть исторические связи: многие жители Кабо-Верде эмигрировали в Аргентину.
Мы считали, что выход в плей-офф возможен. Мы думали, что это возможно.
Команда очень хотела показать наше единство миру, и мы очень гордимся тем, что вышли в следующий раунд. Мы маленькая страна, но боремся за то, чего хотим достичь", — сказал Бубишта.
Кабо-Верде в плей-офф ЧМ-2026 абсолютно по делу: заслужили бы при любом формате. Детали успеха.