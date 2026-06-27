Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Египет
1
:
Иран
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Новая Зеландия
1
:
Бельгия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Кабо-Верде
0
:
Саудовская Аравия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Уругвай
0
:
Испания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Норвегия
1
:
Франция
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Сенегал
5
:
Ирак
0
П1
X
П2

Тренер Кабо-Верде: «У Аргентины есть Месси, которого считают лучшим игроком в истории. Сыграть с ними — честь. Мы маленькая страна, но боремся за то, чего хотим достичь»

Главный тренер сборной Кабо-Верде Бубишта поделился эмоциями от предстоящего матча против Аргентины в 1/16 финала ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Кабо-Верде вышел в плей-офф турнира со второго места в группе, опередив Уругвай и Саудовскую Аравию.

"Сыграть против Аргентины — это большая честь для нас. Мы будем играть ответственно, зная, что у Аргентины есть Лео, которого многие считают лучшим игроком в истории.

Конечно, для всех жителей Кабо-Верде это источник радости. Возможность сыграть против Аргентины и Лионеля Месси в плей-офф — это прекрасно.

У нас есть исторические связи: многие жители Кабо-Верде эмигрировали в Аргентину.

Мы считали, что выход в плей-офф возможен. Мы думали, что это возможно.

Команда очень хотела показать наше единство миру, и мы очень гордимся тем, что вышли в следующий раунд. Мы маленькая страна, но боремся за то, чего хотим достичь", — сказал Бубишта.

Кабо-Верде в плей-офф ЧМ-2026 абсолютно по делу: заслужили бы при любом формате. Детали успеха.