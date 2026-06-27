Мартинес об атмосфере в раздевалке Португалии: «Очень помогает наличие капитана с опытом участия в шести ЧМ. У нас царит хороший эмоциональный баланс»

— Оцените атмосферу в раздевалке, учитывая, что победа обеспечит первое место в группе?
— В раздевалке царит очень хороший эмоциональный баланс.
Есть чувство ответственности и ожиданий, но также много уверенности и сосредоточенности на том, чего мы хотим добиться. Этот эмоциональный баланс очень важен.
Наличие капитана (Криштиану Роналду — Спортс«“) с опытом участия в шести чемпионатах мира очень помогает.
Но у нас также есть группа капитанов из «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Порту» и «Аль-Хиляля». У нас очень хорошая группа лидеров, — сказал Роберто Мартинес.
Португалия идет второй в группе K с 4 баллами. Колумбия лидирует с 6 очками.