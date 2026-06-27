«Зенит» подписал бразильца за огромную сумму, футболист с ЧМ переезжает в РПЛ. Трансферы и слухи дня

Неожиданная развязка истории с 21-летним аргентинцем: изначально казалось, что «Реал» вернет игрока за 9 млн евро, но «Комо» настоял на полноценном трансфере за 60 миллионов. Футболист сам хотел остаться в Италии. Мадридский клуб при этом сохранил за собой опцию обратного выкупа — следующим летом он сможет вернуть игрока за 80 млн.