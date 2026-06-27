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«Зенит» подписал бразильца за огромную сумму, футболист с ЧМ переезжает в РПЛ. Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.

Источник: Getty Images

В России

«Зенит» купил бразильского форварда

Петербуржцы оформляют трансфер 22-летнего нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто. Сумма сделки — 16 миллионов евро плюс 4 миллиона в качестве бонусов. Агенты уже в Турции, все детали улажены.

Бразилец подпишет долгосрочный контракт до 2031 года. В прошлом сезоне турецкой Суперлиги форвард отметился 13 голами в 32 матчах.

«Динамо» расстался с Нгамале

Муми Нгамале покидает московский клуб. 31-летний полузащитник не стал продлевать контракт и с 1 июля официально становится свободным агентом.

Источник: Спорт-Экспресс

Карьеру Нгамале, вероятнее всего, продолжит в Саудовской Аравии. Прощание вышло не самым гладким: по данным СМИ, игрока оштрафуют на июньскую зарплату за неявку на тренировочный сбор. Всего за «бело-голубых» Муми провел 117 матчей и помог команде взять бронзу чемпионата в 2024 году.

«Рубину» интересен защитник сборной Узбекистана

Казанский клуб ведет переговоры по 22-летнему защитнику самаркандского «Динамо» Жахонгиру Урозову. Фактурный центральный защитник (рост 190 см) входит в число лучших в чемпионате Узбекистана по перехватам и выигранным единоборствам, а на ЧМ играет за сборную. Ранее Урозовым интересовались европейские клубы — «Боруссия» из Менхенгладбаха и «Нант».

В мире

«Милан» забирает Рамуша

Гонсалу Рамуш переезжает в Италию. «Милан» выплатит «ПСЖ» 65 миллионов евро, еще 5 млн предусмотрено бонусами. Сделку согласовали после переговоров с агентом Жорже Мендешем. Медосмотр для «Милана» португалец прошел еще во время сборов в США около двух недель назад.

Источник: Reuters

«Комо» выкупает Нико Паса

Неожиданная развязка истории с 21-летним аргентинцем: изначально казалось, что «Реал» вернет игрока за 9 млн евро, но «Комо» настоял на полноценном трансфере за 60 миллионов. Футболист сам хотел остаться в Италии. Мадридский клуб при этом сохранил за собой опцию обратного выкупа — следующим летом он сможет вернуть игрока за 80 млн.

Неймар пока остается в Бразилии

Переход в МЛС откладывается — Неймар отказался от идеи трансфера в «Цинциннати». Переговоры зашли в тупик из-за отсутствия официального предложения от американского клуба. 34-летний бразилец, чей контракт с «Сантосом» действует до конца 2026 года, по-прежнему открыт к предложениям из Америки, но конкретно этот вариант закрыт.

Источник: Reuters

«Реал» прощается с Себальосом

Мадридский гранд не стал продлевать соглашение с Дани Себальосом — 29-летний испанец уходит как свободный агент. За семь лет в составе «сливочных» он собрал внушительную коллекцию трофеев: три победы в Лиге чемпионов, два чемпионских титула и множество кубков. Теперь полузащитник готов к новому этапу карьеры.

Источник: РИА "Новости"