IShowSpeed назвал себя следующим Криштиану Роналду: «Я оттачивал свои навыки. Думаю, мне пора продолжить его наследие»

IShowSpeed является фанатом Роналду. В июне 2023 года стример встретился с португальцем и прокричал перед ним фирменное «Siuuu». Также стример набил татуировку с Роналду, после чего Криштиану подарил ему свою футболку, нижнее белье и одежду бренда CR7.