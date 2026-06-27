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IShowSpeed назвал себя следующим Криштиану Роналду: «Я оттачивал свои навыки. Думаю, мне пора продолжить его наследие»

Репортер телеканала Boston 25 News Лорен Уолш во время матча между сборными Франции и Норвегии (4:1) спросила у стримера IShowSpeed, видит ли он на поле нового Криштиану Роналду.

Источник: Спортс‘’

— Ты большой поклонник Роналду. Видишь ли ты на поле сегодня нового Роналду?

— Ты смотришь на него прямо сейчас.

— Почему?

— Он мой кумир. Я восхищаюсь им. Я оттачивал свои навыки. Думаю, что мне пора продолжить наследие Роналду.

— Как ты собираешься это сделать?

— Тренировки. Я отрабатывал финт Роналду (Ronaldo chop — прим. Спортс«“), переступы. Я — следующий Роналду, — сказал стример.

IShowSpeed является фанатом Роналду. В июне 2023 года стример встретился с португальцем и прокричал перед ним фирменное «Siuuu». Также стример набил татуировку с Роналду, после чего Криштиану подарил ему свою футболку, нижнее белье и одежду бренда CR7.

Ранее блогер бурно отпраздновал промах Лионеля Месси с пенальти и сделал сальто на трибуне. Примерно через полчаса Месси забил и стал лучшим бомбардиром ЧМ в истории.

Безумный фанат Роналду покоряет ЧМ. Это стример IShowSpeed.