IShowSpeed назвал себя следующим Криштиану Роналду: «Я оттачивал свои навыки. Думаю, мне пора продолжить его наследие»

— Ты большой поклонник Роналду. Видишь ли ты на поле сегодня нового Роналду?
— Ты смотришь на него прямо сейчас.
— Почему?
— Он мой кумир. Я восхищаюсь им. Я оттачивал свои навыки. Думаю, что мне пора продолжить наследие Роналду.
— Как ты собираешься это сделать?
— Тренировки. Я отрабатывал финт Роналду (Ronaldo chop — прим. Спортс«“), переступы. Я — следующий Роналду, — сказал стример.
IShowSpeed является фанатом Роналду. В июне 2023 года стример встретился с португальцем и прокричал перед ним фирменное «Siuuu». Также стример набил татуировку с Роналду, после чего Криштиану подарил ему свою футболку, нижнее белье и одежду бренда CR7.
Ранее блогер бурно отпраздновал промах Лионеля Месси с пенальти и сделал сальто на трибуне. Примерно через полчаса Месси забил и стал лучшим бомбардиром ЧМ в истории.
Безумный фанат Роналду покоряет ЧМ. Это стример IShowSpeed.