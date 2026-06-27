Андрей Канчельскис: «В успех Португалии с Роналду в составе почти не верю. У Аргентины больше шансов на проход дальше»

— До конца группового этапа осталось совсем немного. Видите ли вы кого-то фаворитами?
— Давайте дождемся хотя бы первых матчей плей-офф или хотя бы завершения группового этапа. Понимаете, современный футбол быстро меняется, появляются новые тенденции.
— Криштиану Роналду, вероятнее всего, в последний раз играет на чемпионате мира. Для всей сборной и для него это означает увеличение шансов на проход далеко?
— Нет, я почти не верю в успех Португалии и в то, что она пройдет далеко с Роналду в составе.
— А шансы Месси с Аргентиной как оцените?
— У Аргентины больше шансов на проход дальше, я думаю, — сказал Канчельскис.