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Андрей Канчельскис: «В успех Португалии с Роналду в составе почти не верю. У Аргентины больше шансов на проход дальше»

Бывший полузащитник «МЮ» Андрей Канчельскис не считает Португалию с Криштиану Роналду претендентами на победу на чемпионате мира.

Источник: Спортс‘’

— До конца группового этапа осталось совсем немного. Видите ли вы кого-то фаворитами?

— Давайте дождемся хотя бы первых матчей плей-офф или хотя бы завершения группового этапа. Понимаете, современный футбол быстро меняется, появляются новые тенденции.

— Криштиану Роналду, вероятнее всего, в последний раз играет на чемпионате мира. Для всей сборной и для него это означает увеличение шансов на проход далеко?

— Нет, я почти не верю в успех Португалии и в то, что она пройдет далеко с Роналду в составе.

— А шансы Месси с Аргентиной как оцените?

— У Аргентины больше шансов на проход дальше, я думаю, — сказал Канчельскис.