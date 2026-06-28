Нико Уильямс об ударе Де ла Круса: «Вчера мне нанесли новую травму в эпизоде, где мой коллега действовал из-за разочарования и недовольства. В этом не было необходимости»

В концовке матча Николас де ла Крус ударил Уильямса по ногам, спровоцировав стычку между командами. Позднее стало известно о травме Уильямса, из-за которой он может пропустить остаток чемпионата мира.
«Сегодня один из самых тяжелых дней в моей жизни. Я снова получил травму после и так сложного года, в течение которого пубалгия (травма паха — Спортс»") выиграла у меня немало сражений, но не войну. Мне удалось преодолеть это благодаря труду, самоотдаче и, прежде всего, ответственности.
Это были полтора года страданий, грусти, неопределенности и тревоги. Я не знал, когда снова смогу играть без боли и когда вернусь к нормальной жизни. Дошло до того, что мне приходилось жить с болью даже в самых простых бытовых ситуациях: при походе в ванную, когда садился в машину или выходил из нее, да и просто в повседневной жизни.
Снова быть счастливым, играя в футбол, было моей главной целью — вместе с желанием вновь обрести улыбку. Потому что без улыбки, без удовольствия от игры и без ощущения счастья я не могу показывать свой лучший футбол.
Я справился. Но затем последовала травма задней поверхности бедра, которая вновь стала для меня серьезным испытанием. Я снова перестал улыбаться, но и тогда не собирался останавливаться.
Вчера мне нанесли новую травму после эпизода, в котором мой коллега по профессии действовал из-за разочарования, недовольства и печали по поводу ситуации, в которой оказался. На мой взгляд, этого эпизода можно было избежать — в нем не было никакой необходимости.
Но и это меня не остановит. Я знаю, что у Бога есть план для меня, и буду бороться до самого конца, чтобы вновь заниматься тем, что люблю больше всего: играть в футбол, быть счастливым и дарить людям еще много радости.
От всего сердца благодарю всех за слова поддержки. Эта история еще не закончена. Увидимся как можно скорее на этом чемпионате мира", — написал Уильямс.