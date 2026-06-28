Нико Уильямс об ударе Де ла Круса: «Вчера мне нанесли новую травму в эпизоде, где мой коллега действовал из-за разочарования и недовольства. В этом не было необходимости»

Это были полтора года страданий, грусти, неопределенности и тревоги. Я не знал, когда снова смогу играть без боли и когда вернусь к нормальной жизни. Дошло до того, что мне приходилось жить с болью даже в самых простых бытовых ситуациях: при походе в ванную, когда садился в машину или выходил из нее, да и просто в повседневной жизни.