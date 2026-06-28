Кордоба, Роналду, Диас и Феликс — в стартовых составах Колумбии и Португалии на матч ЧМ-2026

За южноамериканскую команду с первой минуты сыграют:
— вратарь: Камило Варгас;
— защита: Джон Лукуми, Сантьяго Арьяс, Густаво Пуэрта, Дейвер Мачадо, Давинсон Санчес;
— полузащита: Хамес Родригес, Джон Арьяс, Джефферсон Лерма;
— атака: Луис Диас, Джон Кордоба.
В составе европейской сборной выйдут:
— вратарь: Диогу Кошта;
— защита: Рубен Диаш, Ренату Вейга, Жоау Канселу, Нуну Мендеш;
— полузащита: Бруну Фернандеш, Рубен Невеш, Витинья;
— атака: Криштиану Роналду, Жоау Феликс, Педру Нету.
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