Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Хорватия
2
:
Гана
1
Все коэффициенты
П1
1.07
X
8.50
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026
02:30
Колумбия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
3.85
X
4.00
П2
1.93
Футбол. ЧМ-2026
02:30
ДР Конго
:
Узбекистан
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.85
П2
5.45
Футбол. ЧМ-2026
05:00
Алжир
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
3.70
X
2.08
П2
3.80
Футбол. ЧМ-2026
05:00
Иордания
:
Аргентина
Все коэффициенты
П1
22.00
X
9.50
П2
1.15
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Панама
0
:
Англия
2
П1
X
П2

Кордоба, Роналду, Диас и Феликс — в стартовых составах Колумбии и Португалии на матч ЧМ-2026

Сборные Колумбии и Португалии представили составы на матч ЧМ-2026.

За южноамериканскую команду с первой минуты сыграют:

— вратарь: Камило Варгас;

— защита: Джон Лукуми, Сантьяго Арьяс, Густаво Пуэрта, Дейвер Мачадо, Давинсон Санчес;

— полузащита: Хамес Родригес, Джон Арьяс, Джефферсон Лерма;

— атака: Луис Диас, Джон Кордоба.

В составе европейской сборной выйдут:

— вратарь: Диогу Кошта;

— защита: Рубен Диаш, Ренату Вейга, Жоау Канселу, Нуну Мендеш;

— полузащита: Бруну Фернандеш, Рубен Невеш, Витинья;

— атака: Криштиану Роналду, Жоау Феликс, Педру Нету.

Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше