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Роналду вышел на чистое 2-е место по матчам на ЧМ — впереди только Месси. У Криштиану 26 игр, у Лео — 28

Лишь один футболист провел на чемпионатах мира больше матчей, чем Криштиану Роналду.

Источник: Спортс‘’

Португалец вышел на игру против Колумбии в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 в стартовом составе.

Это 26-я игра Роналду на чемпионатах. Он опередил Лотара Маттеуса (Германия) и уступает только аргентинцу Лионелю Месси, на счету которого 28 матчей.