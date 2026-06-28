Роналду вышел на чистое 2-е место по матчам на ЧМ — впереди только Месси. У Криштиану 26 игр, у Лео — 28

Португалец вышел на игру против Колумбии в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 в стартовом составе.
Это 26-я игра Роналду на чемпионатах. Он опередил Лотара Маттеуса (Германия) и уступает только аргентинцу Лионелю Месси, на счету которого 28 матчей.
Лишь один футболист провел на чемпионатах мира больше матчей, чем Криштиану Роналду.
Португалец вышел на игру против Колумбии в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 в стартовом составе.
Это 26-я игра Роналду на чемпионатах. Он опередил Лотара Маттеуса (Германия) и уступает только аргентинцу Лионелю Месси, на счету которого 28 матчей.