Месси обновил рекорд по голам на ЧМ — 19. У Клозе и Мбаппе по 16 мячей

Форвард сборной Аргентины забил Иордании (3:1) в 3-м туре ЧМ-2026.
Теперь на счету 39-летнего футболиста 19 голов на ЧМ. В матче против Австрии (2:0) Лео сделал дубль и побил рекорд Мирослава Клозе, доведя счет своих голов на мундиалях до 18.
Таким образом, теперь Клозе и сравнявшийся с ним француз Килиан Мбаппе (по 16 голов) делят вторую строчку в списке лучших бомбардиров ЧМ.
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