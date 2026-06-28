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Месси забил 917-й гол в карьере — Иордании на ЧМ. У Роналду 975 мячей

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси забил в игре с Иорданией (3:1) в 3-м туре ЧМ-2026.

На 80-й минуте нападающий нанес точный удар со штрафного. Этот гол стал для 39-летнего игрока 917-м за карьеру — в 1159 матчах.

У 41-летнего форварда сборной Португалии Криштиану Роналду 975 голов в 1327 играх.