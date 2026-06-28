Мартинес о том, что не оставил Роналду в запасе на игру с Колумбией: «Сравнивать себя с игроками других сборных было бы по-детски. Для Криштиану не проблема отыграть 90 минут»

Мы задействовали 21 полевого игрока и распределяем игровое время поровну. Мы отслеживаем всю информацию, которую получаем в матчах и на тренировках, и у нас всегда есть возможность внести изменения. Есть игроки, которые находятся не в идеальных физических кондициях, но все данные, которые мы собираем, очень важны для принятия решений", — сказал Мартинес.