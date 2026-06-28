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В честь Неймара назвали 25 детей в Бразилии в 2026 году, пятерых — после вызова форварда в сборную на ЧМ

В Бразилии пять новорожденных детей зарегистрировали с именем Неймар после вызова нападающего на чемпионат мира.

Об этом сообщает g1 со ссылкой на данные Ассоциации регистраторов физических лиц штата Сан-Паулу.

Неймар был вызван в сборную Бразилии 18 мая. После этого дети с таким именем были зарегистрированы в пяти разных штатах — в городах Симонезия, Куритиба, Рио-де-Жанейро, Прая-Гранди и Сентенариу.

Всего в 2026 году в Бразилии 25 детей получили имя Неймар. Пять регистраций после вызова в сборную составляют 20% от общего числа за год.

По данным Arpen, с 2022 по 2026 год в Бразилии 142 ребенка получили имя Неймар. В годы чемпионатов мира после профессионального дебюта футболиста число таких регистраций постепенно снижалось: 186 — в 2010 году, 157 — в 2014-м, 67 — в 2018-м и 40 — в 2022-м.