В честь Неймара назвали 25 детей в Бразилии в 2026 году, пятерых — после вызова форварда в сборную на ЧМ

По данным Arpen, с 2022 по 2026 год в Бразилии 142 ребенка получили имя Неймар. В годы чемпионатов мира после профессионального дебюта футболиста число таких регистраций постепенно снижалось: 186 — в 2010 году, 157 — в 2014-м, 67 — в 2018-м и 40 — в 2022-м.