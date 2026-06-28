Экс-игрок «Челси» Канди заявил, что предпочел бы Рэшфорда и Старриджа Неймару. О’Хара после этого ушел из студии

В эфире Канди поспорил с бывшим футболистом «Тоттенхэма» Джейми О’Харой. Во время обсуждения О’Хара сравнил Неймара с великими игроками, но Канди заявил, что предпочел бы бразильцу Маркуса Рэшфорда и Дэниэла Старриджа.
— Ты говоришь, что Бергкамп — великий. Руни — великий. Ну так и Неймар — великий, — сказал О’Хараа.
— Та же категория. Но если ты спросишь меня, с кем бы я хотел играть или кого хотел бы иметь в своей команде, не давай мне Неймара. Не хочу Неймара в своей команде, — ответил Канди.
— Ладно. Ты бы предпочел Рэшфорда или Неймара?
— Приятель, Рэшфорда, конечно.
— Ты шутишь? «Барселона» не хочет подписывать Рэшфорда. Неймар пришел туда и буквально разорвал все, чувак.
— У Неймара были Луис Суарес и Месси.
— О…
— Иньеста, Бускетс. Давай, назови еще кого-нибудь для сравнения с Неймаром.
— Старридж.
— Честно, ты несешь чушь. Я ухожу отсюда.
— Не задавай вопрос, если не хочешь услышать ответ, — сказал Канди.
После этого О’Хара встал и покинул студию.