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Роналдо о возвращении Неймара в сборную: «Ему не нужно ничего доказывать — сейчас в составе нет другого игрока, способного помочь команде в одиночку»

Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо заявил, что ждет появление вингера «Сантоса» Неймара в стартовом составе национальной команды на чемпионате мира.

Источник: Спортс‘’

— Вы были за возвращение Неймара в сборную?

— Конечно, я был за это, и на то есть веская причина: Неймар — игрок, который способен решать исход матчей. Я не вижу сейчас в составе другого футболиста с такими же возможностями — того, кто может в одиночку помочь команде выиграть.

Поэтому, если у нас есть возможность рассчитывать на него, нельзя упускать такой шанс. Он получил разрешение от врачей, физически находится в хорошей форме, и теперь у него есть возможность заставить замолчать всех тех, кто в него не верил.

Я сам пережил собственное возвращение в 2002 году, поэтому я полностью поддерживаю Неймара.

— Вы с нетерпением ждете его выхода в стартовом составе?

— Я воодушевлен и полностью это одобряю. В 34 года ему уже не нужно доказывать, что он талантлив, но я надеюсь, что его выступления заставят замолчать всех, кто уже списал его со счетов.

Потому что нет ничего более особенного, чем видеть, как великий спортсмен успешно возвращается, — сказал Роналдо.