Роналдо о возвращении Неймара в сборную: «Ему не нужно ничего доказывать — сейчас в составе нет другого игрока, способного помочь команде в одиночку»

— Вы были за возвращение Неймара в сборную?
— Конечно, я был за это, и на то есть веская причина: Неймар — игрок, который способен решать исход матчей. Я не вижу сейчас в составе другого футболиста с такими же возможностями — того, кто может в одиночку помочь команде выиграть.
Поэтому, если у нас есть возможность рассчитывать на него, нельзя упускать такой шанс. Он получил разрешение от врачей, физически находится в хорошей форме, и теперь у него есть возможность заставить замолчать всех тех, кто в него не верил.
Я сам пережил собственное возвращение в 2002 году, поэтому я полностью поддерживаю Неймара.
— Вы с нетерпением ждете его выхода в стартовом составе?
— Я воодушевлен и полностью это одобряю. В 34 года ему уже не нужно доказывать, что он талантлив, но я надеюсь, что его выступления заставят замолчать всех, кто уже списал его со счетов.
Потому что нет ничего более особенного, чем видеть, как великий спортсмен успешно возвращается, — сказал Роналдо.