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Ромарио о Мбаппе: «Его главная задача — забивать голы, именно это он делает в “Реале” и сборной. Если в обороне 7−8 человек, не вижу необходимости требовать от Килиана активно защищатьс

Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио считает, что форварду сборной Франции Килиану Мбаппе не нужно отрабатывать в обороне, поскольку он должен быть нацелен на ворота.

Источник: Спортс‘’

"Если говорить откровенно, главная задача Мбаппе — забивать голы. Я не знаю ни одной команды, которая атаковала бы восемью футболистами. Таких просто не существует.

Если в команде не идут в атаку сразу восемь игроков, при этом в обороне остаются семь-восемь человек, то я не вижу необходимости в том, чтобы Мбаппе обязательно активно защищался.

Он может помогать команде в обороне, но главное, чего от него следует ждать, — это голов. И именно это он делает: забивает и за сборную Франции, и за «Реал».

К сожалению, «Реалу» в итоге не удалось выиграть титул. Я воспринимаю Мбаппе как атакующего футболиста, который прежде всего должен думать о том, как забивать голы", — сказал Ромарио.