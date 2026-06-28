Ромарио о Мбаппе: «Его главная задача — забивать голы, именно это он делает в “Реале” и сборной. Если в обороне 7−8 человек, не вижу необходимости требовать от Килиана активно защищатьс

"Если говорить откровенно, главная задача Мбаппе — забивать голы. Я не знаю ни одной команды, которая атаковала бы восемью футболистами. Таких просто не существует.
Если в команде не идут в атаку сразу восемь игроков, при этом в обороне остаются семь-восемь человек, то я не вижу необходимости в том, чтобы Мбаппе обязательно активно защищался.
Он может помогать команде в обороне, но главное, чего от него следует ждать, — это голов. И именно это он делает: забивает и за сборную Франции, и за «Реал».
К сожалению, «Реалу» в итоге не удалось выиграть титул. Я воспринимаю Мбаппе как атакующего футболиста, который прежде всего должен думать о том, как забивать голы", — сказал Ромарио.