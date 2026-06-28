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Линекер о Франции на ЧМ-2026: «Главный претендент на титул, лучшая сборная. Я считал Испанию более явным фаворитом перед турниром, но ситуация изменилась»

Гари Линекер назвал сборную Франции главным фаворитом чемпионата мира, отметив, за счет каких качеств команда способна выиграть титул.

Источник: Спортс‘’

— После группового этапа считаете ли вы Францию одним из 2−3 главных фаворитов турнира?

— Безусловно! Перед стартом турнира я, возможно, считал Испанию чуть более явным фаворитом, чем Францию, но сейчас ситуация изменилась. У Испании травмы Нико Уильямса и Йереми Пино, и, на мой взгляд, они не начали турнир так убедительно, как от них ожидали. Сейчас же Франция — лучшая команда. Это сборная, которую невероятно сложно обыграть, хотя, конечно, в футболе никогда нельзя быть уверенным — все может поменяться в один день.

Но если посмотреть на французских атакующих игроков в сравнении с любыми другими сборными — это игроки исключительного уровня. Так что да, им нужно быть готовыми к давлению и ударам судьбы. Возможно, в центре поля есть более «монолитные» команды, или обороны посильнее, но в целом, с глубиной состава и особенно с атакующей линией, Франция — не просто фаворит, а главный претендент на титул.

— Какой аспект игры французской сборной впечатляет вас больше всего? Атака?

— Как тут не впечатлиться? Килиан Мбаппе сейчас в отличной форме, он в очень хорошей форме. Усман Дембеле, который молчал на протяжении четырех турниров, забил четыре гола в двух матчах. Если Франция выиграет титул, думаю, именно эти двое будут среди главных претендентов на «Золотой мяч». Майкл Олисе — тоже совершенно особый талант.

— Какую роль, по-вашему, играет Дидье Дешам в нынешних успехах сборной Франции?

— Это тренер, который выиграл чемпионат мира и затем довел команду до еще одного финала (смеется). Он выглядит как настоящий лидер высшего уровня. Я не вижу более квалифицированного специалиста, чем Дешам, когда речь идет о том, как выигрывать такие турниры. Потеря его матери — трагедия, это очень печально, и я до сих пор не понимаю, почему ФИФА не разрешила игрокам надеть траурные повязки. Но это отдельная тема… Дешам — это сила. Его опыт неоспорим, и чувствуется, что игроки его глубоко уважают, — сказал экс-форвард сборной Англии.