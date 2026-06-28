Линекер о Франции на ЧМ-2026: «Главный претендент на титул, лучшая сборная. Я считал Испанию более явным фаворитом перед турниром, но ситуация изменилась»

— Это тренер, который выиграл чемпионат мира и затем довел команду до еще одного финала (смеется). Он выглядит как настоящий лидер высшего уровня. Я не вижу более квалифицированного специалиста, чем Дешам, когда речь идет о том, как выигрывать такие турниры. Потеря его матери — трагедия, это очень печально, и я до сих пор не понимаю, почему ФИФА не разрешила игрокам надеть траурные повязки. Но это отдельная тема… Дешам — это сила. Его опыт неоспорим, и чувствуется, что игроки его глубоко уважают, — сказал экс-форвард сборной Англии.