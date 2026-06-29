Анчелотти о Неймаре в матче с Японией в 1/16 финала ЧМ: «Он может сыграть больше 15 минут. Во многом это будет зависеть от того, как будет складываться игра»

34-летний игрок принял участие в заключительном матче группового этапа против Гаити (3:0), выйдя на замену на 76-й минуте.
Первые 2 встречи нападающий «Сантоса» пропустил из-за травмы икроножной мышцы.
"Он хорошо восстанавливается. За последнюю неделю значительно улучшил свою готовность. Жаль, что он не мог все время тренироваться вместе с нами.
Конечно, он может сыграть больше 15 минут. Во многом это будет зависеть от того, как будет складываться игра", — сказал Анчелотти.
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