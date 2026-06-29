Винисиус о Бразилии на ЧМ-2026: «Страна уже долго ждет 6-ю звезду. Анчелотти дает нам свободу, спокойствие и надежду вернуться на вершину»

Ранее Бразилия выиграла 5 турниров (1958, 1962, 1970, 1994 и 2002), поэтому на форме команды размещены 5 звезд.
"Нынешнее поколение очень старается поднять Бразилию на вершину. Страна уже долго ждет шестую звезду.
За последние годы мы многому научились. Многие игроки участвовали в последнем Кубке Америки. Анчелотти дает нам свободу, спокойствие и надежду вернуться на вершину.
Опытные игроки — Неймар, Каземиро, Алекс Сандро, Данило, Маркиньос — предоставляют молодым свободу, чтобы мы могли проявить себя.
Мне только 25 лет, и у нас уже есть отличная молодежь — Эндрик, Райан Роша", — сказал Винисиус, забивший 4 мяча в 3 матчах на турнире.
На момент последней победы Бразилии на ЧМ футболисту было менее 2 лет.