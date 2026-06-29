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Ромарио о современном футболе: «Раньше было больше техничных игроков, они делали игру более зрелищной. Сейчас физическая составляющая важнее техники — вот и не видим прежней красоты»

Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио высказался об изменениях в современном футболе.

— Сейчас много говорят о Мбаппе и Холанде, об их голах. Как вы считаете, футбол прошлого был намного сложнее, чем современный?

— Прежде всего, я фанат Мбаппе. Он один из лучших игроков мира и один из главных игроков Франции после первых матчей.

Современный футбол сильно отличается от того, который был в мое время.

Сегодня физическая составляющая играет более важную роль, чем техника. Вот мы и не видим больше той красоты, которая была раньше. Тогда было гораздо больше техничных игроков, они делали футбол более красивым и зрелищным, — сказал победитель ЧМ-1994.

Ромарио о Мбаппе: «Его главная задача — забивать голы, именно это он делает в “Реале” и сборной. Если в обороне 7−8 человек, не вижу необходимости требовать от Килиана активно защищаться».