Ромарио о современном футболе: «Раньше было больше техничных игроков, они делали игру более зрелищной. Сейчас физическая составляющая важнее техники — вот и не видим прежней красоты»

— Сейчас много говорят о Мбаппе и Холанде, об их голах. Как вы считаете, футбол прошлого был намного сложнее, чем современный?
— Прежде всего, я фанат Мбаппе. Он один из лучших игроков мира и один из главных игроков Франции после первых матчей.
Современный футбол сильно отличается от того, который был в мое время.
Сегодня физическая составляющая играет более важную роль, чем техника. Вот мы и не видим больше той красоты, которая была раньше. Тогда было гораздо больше техничных игроков, они делали футбол более красивым и зрелищным, — сказал победитель ЧМ-1994.
Ромарио о Мбаппе: «Его главная задача — забивать голы, именно это он делает в “Реале” и сборной. Если в обороне 7−8 человек, не вижу необходимости требовать от Килиана активно защищаться».