Аленичев о ЧМ-2026: «48 команд — все-таки многовато. Много проходных матчей, их неинтересно смотреть. Месси не удивил, все мы знаем этого феномена»

"Несколько матчей было таких скучноватых, учитываем, что на турнире большое количество участников.
Но об этом все говорят, 48 команд — все-таки многовато, поэтому много проходных матчей, которые, откровенно говоря, неинтересно смотреть.
Не сказать, что Лионель Месси удивил, потому что все мы знаем этого феноменального игрока. Думаю, что для вас тоже не удивление, что он сделал за эти игры", — сказал Аленичев.
39-летний форвард сборной Аргентины Лионель Месси забил 6 мячей в трех играх группового этапа и лидирует в гонке бомбардиров турнира.