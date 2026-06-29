Кокорин о Сперцяне в «Аль-Ахли»: «А вы бы отказались? Он выиграл в РПЛ, делать больше нечего. А из Саудовской Аравии легко вернуться в Европу, можно поиграть с Кришем»

Ранее стало известно, что «Краснодар» согласовал с «Аль-Ахли» продажу полузащитника за 25 миллионов евро. Зарплата футболиста составит 6 миллионов евро в год плюс бонусы.
— Он здесь уже выиграл чемпионство. Больше делать нечего.
Как показывает жизнь, те, кто уезжают в Саудовскую Аравию, легко могут вернуться обратно в Европу. А из России тяжело уехать.
За звездами в Саудовской Аравии больше внимания. Если он там будет играть, у него большие шансы перейти куда угодно.
Путь из Саудовской Аравии в Европу ближе, чем из России.
— Деньги?
— А вы бы отказались?
Ты выиграл чемпионат России, тебе дают хорошую зарплату, и ты можешь еще год поиграть с Кришем (Криштиану Роналду — Спортс«“), побороться за что-то, — сказал Александр Кокорин.