Сиогаи из Японии подвергся расистским и ксенофобским оскорблениям — у него 28 тысяч комментариев под постом. Форвард заявил, что «Бразилия была сильной раньше», а Неймар «уже не тот»

Это было вызвано словами 21-летнего футболиста Вольфсбурга в преддверии матча 1/16 финала против Бразилии.
Сиогаи сказал: «“Бразилия” была сильной раньше. А сегодня? У меня есть чувство, что Франция и Аргентины тоже сильные команды. Что касается Бразилии, я о ней в последнее время мало что слышал».
Также японец высказался о Неймаре: «Он уже не как раньше, не тот Неймар».
Прямо сейчас под последним постом Сиогаи в социальной сети написано 28 тысяч комментариев. Для сравнения — в предыдущих постах пользовали оставляли около тысячи комментариев.