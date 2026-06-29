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IShowSpeed ​​порвался из-за того, что Селин Депт выбрала своего 2-метрового парня вратарем в команду: «Это несправедливо. Этот парень похож на Питера Крауча»

Стример IShowSpeed ​​порвался из-за того, что блогерша Селин Депт выбрала своего 2-метрового парня вратарем в свою команду.

Источник: Спортс‘’

IShowSpeed и Селин Депт собрали собственные команды и провели товарищеский матч.

"Это несправедливо. Он ростом семь футов. Этот парень похож на Питера Крауча.

Ты не можешь играть на позиции вратаря. Ты слишком высокий для голкипера", — сказал IShowSpeed.

Селин Депт — популярная футбольная блогерша и поклонница Криштиану Роналду. У девушки 62,5 млн подписчиков на ютуб-канале, 20,6 млн — в тиктоке и 8 млн — в инстаграме.

Безумный фанат Роналду с 55 млн подписчиков покоряет ЧМ: отметил промах Месси сальто и выбесил Ибру.