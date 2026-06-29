IShowSpeed ​​порвался из-за того, что Селин Депт выбрала своего 2-метрового парня вратарем в команду: «Это несправедливо. Этот парень похож на Питера Крауча»

IShowSpeed и Селин Депт собрали собственные команды и провели товарищеский матч.
"Это несправедливо. Он ростом семь футов. Этот парень похож на Питера Крауча.
Ты не можешь играть на позиции вратаря. Ты слишком высокий для голкипера", — сказал IShowSpeed.
Селин Депт — популярная футбольная блогерша и поклонница Криштиану Роналду. У девушки 62,5 млн подписчиков на ютуб-канале, 20,6 млн — в тиктоке и 8 млн — в инстаграме.
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