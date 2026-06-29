Владимир Крикунов: «Месси — лучший футболист в истории. На ЧМ он демонстрирует хороший уровень. Тот же Роналду играет на себя, не командный»

Мне нравятся Франция и Аргентина. Месси забивает голы, но это командный футболист. Видно, что он готовился к турниру. Он понимал, что в 40 лет так просто с кондачка не сыграешь. Сейчас он демонстрирует хороший уровень. Тот же Роналду играет на себя, не командный.