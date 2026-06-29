Феликс о Роналду: «Мы вместе играли целый сезон — за это время узнаешь партнера, понимаешь, что ему нравится. В Саудовской Аравии конкурентный чемпионат — раньше я так не думал»

— Оцените ваше взаимопонимание с Криштиану Роналду на поле.
— Мы вместе играли целый сезон — это длительный промежуток времени. За это время хорошо узнаешь партнера по команде, понимаешь, что ему нужно, что ему нравится.
Мы хорошая команда. Он знает, где я люблю получать мяч, и наоборот. Это преимущество.
— Криштиану Роналду сыграл во всех трех матчах. Много говорят о темпе игры в Саудовской Аравии. Вы видите существенную разницу в интенсивности?
— Конечно, это не то же самое, но чемпионат очень конкурентный. Раньше я так не думал.
Что касается интенсивности, когда приехал в сборную, то не почувствовал никакой разницы по сравнению с партнерами по команде и соперниками.
Я чувствую себя хорошо. Если хорошо подготовиться, то добьешься успеха, — заявил Жоау Феликс.
В 1/16 финала ЧМ-2026 Португалия сыграет против Хорватии.