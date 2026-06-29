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Анчелотти о том, что Неймар не сыграл с Японией: «Мы берегли его для экстра-таймов. Он мог выйти после 60-й минуты, но Бразилия сравняла — я решил не менять структуру игры»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объяснил, почему Неймар не вышел на поле в матче с Японией.

В 1/16 финала ЧМ-2026 Бразилия одержала победу со счетом 2:1 благодаря голу Габриэла Мартинелли на 5-й добавленной ко второму тайму минуте. Неймар провел всю игру в запасе — на этом чемпионате мира форвард «Сантоса» сыграл лишь в матче с Шотландией (3:0), выйдя на замену на 76-й минуте.

"Мы берегли Неймара для экстра-таймов. Я говорил с ним, он мог выйти на замену на 60-й или 65-й минуте. Мы сравняли счет, и я решил не менять структуру игры, потому что команда контролировала матч.

У нас много ресурсов как на поле, так и на скамейке запасных, и это хорошо, что игроки индивидуально сильны. Мы должны ценить это. Очень ответственный матч. Япония — непростая команда, очень организованная", — сказал Анчелотти.

***

Каземиро отпраздновал гол Японии жестом «сикс-севен» — он очень популярен в футболе.