Экс-форвард Венесуэлы Морено: «Требовать, чтобы Неймар сделал разницу сейчас, было бы актом отчаяния. Неважно, сколько раз его покажут — Анчелотти будет принимать решения, которые помогают Бразилии»

Требовать от Неймара прямо сейчас, чтобы он сделал разницу для Бразилии, было бы актом отчаяния. Он не показал ничего, чтобы предположить, что он будет лучше, чем Габриэл Мартинелли, Эндрик или любой другой игрок, у которого есть жизнь в ногах! Они способны взорваться!