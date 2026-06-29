Экс-форвард Венесуэлы Морено: «Требовать, чтобы Неймар сделал разницу сейчас, было бы актом отчаяния. Неважно, сколько раз его покажут — Анчелотти будет принимать решения, которые помогают Бразилии»

В 1/16 финала ЧМ-2026 Бразилия обыграла Японию со счетом 2:1. Неймар провел всю игру на скамейке запасных.
"Я скажу вам, что происходит, и это не помогает Анчелотти — это телережиссеры. Они видят, что игра ускользает от Бразилии, что им нужно что-то в атаке, и кого они показывают? Неймара!
Требовать от Неймара прямо сейчас, чтобы он сделал разницу для Бразилии, было бы актом отчаяния. Он не показал ничего, чтобы предположить, что он будет лучше, чем Габриэл Мартинелли, Эндрик или любой другой игрок, у которого есть жизнь в ногах! Они способны взорваться!
У Неймара ничего этого сейчас нет, он едва восстановился после очередной травмы икроножной мышцы. Так что меня не волнует, сколько раз режиссер покажет Неймара. Карло Анчелотти будет принимать решения, которые помогают Бразилии. Сегодня он сделал это и был вознагражден", — сказал Морено.