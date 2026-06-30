Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
доп. время
Германия
1
:
Парагвай
1
Все коэффициенты
П1
10.00
X
1.06
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026
04:00
Нидерланды
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.20
П2
3.45
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Кот-д`Ивуар
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.50
П2
2.13
Футбол. ЧМ-2026
01.07
Франция
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.30
X
8.00
П2
10.00
Футбол. ЧМ-2026
01.07
Мексика
:
Эквадор
Все коэффициенты
П1
2.23
X
2.97
П2
4.05
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бразилия
2
:
Япония
1
П1
X
П2

Неймар — экономисту, предсказавшему вылет Бразилии от Японии: «Попробуйте еще раз на следующем чемпионате мира ?»

Неймар обратился к экономисту Йоахиму Клементу после победы Бразилии.

Источник: Спортс‘’

Клемент стал известен благодаря тому, что точно предсказал, кто выиграет три предыдущих чемпионата мира. Перед ЧМ-2026 немец, в частности, заявил, что Япония выбьет сборную Бразилии с турнира.

Бразильцы вышли в ⅛ финала чемпионата мира, обыграв японцев (2:1) на стадии 1/16.

«Господин Йоахим Клемент… Пожалуйста, попробуйте еще раз на следующем чемпионате мира ?», — написал Неймар в своем аккаунте в X.

Интервью немецкого экономиста, который предсказал трех чемпионов мира. Почему сейчас он верит в Нидерланды?