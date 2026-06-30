Поттер о матче с Францией: «У них лучшие атакующие игроки в мире, не только Мбаппе. Швеции нужно лучше действовать в обороне и самим создавать угрозу. Наша цель — победа»

Команды сыграют в 1/16 финала ЧМ-2026 1 июля в полночь по московскому времени.
"У Франции лучшие атакующие игроки в мире, именно с этим нам предстоит столкнуться. У них отличные футболисты, а у нас — молодая команда, которая набирается опыта.
Матч против Нидерландов (1:5) дал нам хорошее представление о том, что нас ждет. Это разные команды, но обе обладают высоким атакующим потенциалом. Нам нужно гораздо лучше действовать в обороне, мы уделили этому внимание.
Дело не только в Мбаппе. Есть и другие очень талантливые игроки. Сборная Франции отлично организована в атаке и умело использует свои сильные стороны. Нам нужно действовать как единая команда и самим создавать угрозу. Мы не можем просто обороняться все 90 минут. Хотя он [Мбаппе] — невероятный игрок, рядом с ним выступают и другие сильные футболисты.
Наша цель — безусловно, победить и пройти дальше по турнирной сетке", — сказал Поттер.