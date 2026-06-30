Поттер о матче с Францией: «У них лучшие атакующие игроки в мире, не только Мбаппе. Швеции нужно лучше действовать в обороне и самим создавать угрозу. Наша цель — победа»

Дело не только в Мбаппе. Есть и другие очень талантливые игроки. Сборная Франции отлично организована в атаке и умело использует свои сильные стороны. Нам нужно действовать как единая команда и самим создавать угрозу. Мы не можем просто обороняться все 90 минут. Хотя он [Мбаппе] — невероятный игрок, рядом с ним выступают и другие сильные футболисты.