Билич о фаворите ЧМ: «Только один ответ — не Франция и Испания, а именно Франция. У них потрясающая атака, два равноценных состава. Аргентину можно назвать лишь из-за Месси»

"Перед турниром друзья часто спрашивали меня, кто является фаворитом. Девять из десяти знатоков футбола назвали бы Францию, Испанию, Аргентину или Англию. Хорваты выбрали бы Хорватию, португальцы — Португалию. Если спросить меня сейчас, у меня будет только один ответ: Франция. Не Франция и Испания, а именно Франция. В крайнем случае я мог бы добавить Аргентину — исключительно из-за Лионеля Месси. Но у Франции в составе фактически есть два равноценных комплекта игроков.
Если не считать первого тайма матча с Сенегалом (3:1), где команда действовала несколько вяло, французская атака выглядит просто потрясающе. Мы знали об этом и раньше. Но когда наблюдаешь за их игрой сейчас, кажется, что эта четверка атакующих игроков — настоящие друзья, которым нравится играть вместе. Как тренер, я пытаюсь уловить хоть малейший намек на ревность между этими звездами, но, честно говоря, ничего подобного не замечаю. Либо они это искусно скрывают, либо я просто этого не вижу!
Кроме того, считаю, что Дидье Дешам принял мудрое решение, поменяв местами Майкла Олисе и Усмана Дембеле в перерыве матча Франция — Сенегал. Это было непростое решение", — сказал Билич.