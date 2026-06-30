Билич о фаворите ЧМ: «Только один ответ — не Франция и Испания, а именно Франция. У них потрясающая атака, два равноценных состава. Аргентину можно назвать лишь из-за Месси»

Если не считать первого тайма матча с Сенегалом (3:1), где команда действовала несколько вяло, французская атака выглядит просто потрясающе. Мы знали об этом и раньше. Но когда наблюдаешь за их игрой сейчас, кажется, что эта четверка атакующих игроков — настоящие друзья, которым нравится играть вместе. Как тренер, я пытаюсь уловить хоть малейший намек на ревность между этими звездами, но, честно говоря, ничего подобного не замечаю. Либо они это искусно скрывают, либо я просто этого не вижу!