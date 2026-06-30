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«Нагельсманн не играл в футбол. Даже не знаю имен помощников в его штабе. А ведь Германию тренировали Беккенбауэр, Феллер, Клинсманн, Фогтс». Леманн о Юлиане

Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн отметил отсутствие игрового опыта у Юлиана Нагельсманна после вылета Германии с ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Немецкая сборная проиграла команде Парагвая (1:1, 3:4 пенальти) по пенальти и завершила выступление на турнире.

"Дело в образованности тренера. Например, если посмотреть на тренеров сегодня, то Нагельсманн никогда не играл в футбол. Я даже не знаю имен помощников в его тренерском штабе.

У нас были такие фантастические тренеры, как Франц Беккенбауэр, Руди Феллер, Юрген Клинсманн, Берти Фогтс.

Нагельсманн — первый тренер за 30−40 лет, который не играл в футбол. И его тренерский штаб — тоже.

Ты как топ-футболист приезжаешь в сборную, но с тобой не говорят о деталях игры. Потому что детали имеют важное значение, когда ты хочешь прогрессировать и когда хочешь добиваться успеха в игре.

Все зависит от деталей. Дело не в общей карьере, а в деталях", — заявил Йенс Леманн.

Александр Мостовой: «Нагельсманн ходит с хамоватым лицом — он напоминает Мусаева, они оба нефутбольные люди. Я в шоке, как Германия назначила Юлиана. Поэтому их и наказывают все время».