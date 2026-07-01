Мбаппе поправил журналиста, который заявил, что он забил 17 голов на ЧМ: «18»

— 18. 18 голов. Да, я доволен, но это не самое главное. Главное — что мы продолжили хорошо делать свое дело. Мы победили, это главное. Это новый турнир, мы очень довольны. Теперь нас ждет Парагвай. Будет еще один матч, который нужно выиграть.