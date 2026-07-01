Мбаппе заявил, что не думает о рекорде по голам на ЧМ: «Месси забьет больше, уверен. Я на это не смотрю — хочу пройти как можно дальше и войти в историю Франции»

— Вы думаете о том, чтобы побить рекорд по голам на чемпионате мира?
— Нет, нет, нет. Цель — пройти как можно дальше с командой и вернуться сюда 19 июля [на финал ЧМ].
Естественно, чем больше голов я забью, тем выше поднимусь в рейтинге. Я уверен, что Лео [Месси] забьет больше голов, но я на это не смотрю. Я сосредоточен на наших соперниках и на оставшейся части турнира.
Я хочу войти в историю своей страны и заставить людей гордиться мной, — сказал Мбаппе.
Сейчас на счету француза 6 голов в 4 матчах на этом чемпионате мира. Нападающий «Реала» обогнал норвежца Эрлинга Холанда в списке лучших бомбардиров турнира и сравнялся с Лионелем Месси (6 голов).
Всего у Мбаппе 18 голов на чемпионатах мира в 18 играх. По этому показателю он обогнал немца Мирослава Клозе и уступает только Лионелю Месси. Аргентинец забил 19 голов в 29 играх.