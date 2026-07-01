Ибрагимович о сборной Франции: «У них в атаке 3 лучших игрока мира из пяти — Дембеле, Олисе и Мбаппе. Еще два — Холанд и Ямаль, Месси — на другом уровне»

"Из пяти лучших игроков мира трое находятся у них атаке — Дембеле, Олисе и Мбаппе. К двум другим можно отнести Холанда и Ямаля, Месси находится на другом уровне.
Но в этой атаке их трое! И создать из этого комбинацию непросто. Например, когда у «ПСЖ» были Мбаппе, Месси и Неймар, это не было на 100% эффективно. Но у этих ребят нет эго, чтобы выяснять, кто будет номером один. И они также выполняют работу без мяча, что еще важнее. Потому что мы знаем, на что они способны с мячом.
Они могут сами решить исход игры, все до единого. Это пугает", — сказал Ибрагимович.
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