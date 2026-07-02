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Мерсон о втором голе Кейна в матче с ДР Конго: «Мы бы сошли с ума, если бы Месси или Мбаппе забили так. Если Харри выиграет ЧМ и продолжит забивает, то заберет “Золотой мяч”

Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон поделился мыслями о форварде Харри Кейне, который сделал дубль за сборную Англии в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против команды ДР Конго (2:1).

Источник: Спортс‘’

"Англия, возможно, не попала бы на чемпионат мира без Кейна? Феноменально, абсолютно феноменально. Мировой уровень, его второй гол в ворота ДР Конго невероятен. Мы бы сошли с ума, если бы такой гол забил Лионель Месси или Килиан Мбаппе. Это был феноменальный удар.

Впрочем, с первым голом, думаю, Харри немного повезло. Их вратарь провел выдающийся матч, но эпизод с первым голом, наверное, должен был быть для него самым легким сэйвом в этой игре, если честно. Он попытался отбить мяч кулаком, а не парировать его в сторону.

Но что можно сказать о Харри Кейне? Он раз за разом показывает результат.

До «Золотого мяча» еще много времени. Есть такие бомбардиры, как Месси и Мбаппе. Они забьют еще много голов. Если Кейн выиграет чемпионат мира и продолжит забивать, он обязательно его «Золотой мяч».

Кейн определенно в числе претендентов на приз. Он просто невероятен в этом сезоне. Забивает голы по-разному. Левой ногой, правой, головой, дальними ударами. Универсальный центральный нападающий", — заявил Пол Мерсон.