Мерсон о втором голе Кейна в матче с ДР Конго: «Мы бы сошли с ума, если бы Месси или Мбаппе забили так. Если Харри выиграет ЧМ и продолжит забивает, то заберет “Золотой мяч”

Впрочем, с первым голом, думаю, Харри немного повезло. Их вратарь провел выдающийся матч, но эпизод с первым голом, наверное, должен был быть для него самым легким сэйвом в этой игре, если честно. Он попытался отбить мяч кулаком, а не парировать его в сторону.