У Манзамби 5 (3+2) очков в 4 матчах ЧМ — передача в матче с Алжиром. Больше результативных действий сделали только Дембеле, Месси и Мбаппе

20-летний хавбек, представляющий «Фрайбург», на 10-й минуте сделал голевой пас на Бреэля Эмболо.
Таким образом, в активе Манзамби стало 5 (3+2) результативных действий в 4 матчах турнира.
По пять результативных действий на чемпионате мира также имеют Винисиус Жуниор (Бразилия), Эрлинг Холанд (Норвегия), Майкл Олисе (Франция), Исмаила Сарр (Сенегал), Харри Кейн (Англия), Микель Ойарсабаль (Испания) и Дениз Ундав (Германия).
Больше баллов в активе только Усман Дембеле (6), Лионеля Месси (6) и Килиана Мбаппе (8).
Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Швейцария — Алжир.