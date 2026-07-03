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У Манзамби 5 (3+2) очков в 4 матчах ЧМ — передача в матче с Алжиром. Больше результативных действий сделали только Дембеле, Месси и Мбаппе

Полузащитник сборной Швейцарии Йоан Манзамби отметился результативной передачей в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Алжира (1:0, второй тайм).

Источник: Спортс‘’

20-летний хавбек, представляющий «Фрайбург», на 10-й минуте сделал голевой пас на Бреэля Эмболо.

Таким образом, в активе Манзамби стало 5 (3+2) результативных действий в 4 матчах турнира.

По пять результативных действий на чемпионате мира также имеют Винисиус Жуниор (Бразилия), Эрлинг Холанд (Норвегия), Майкл Олисе (Франция), Исмаила Сарр (Сенегал), Харри Кейн (Англия), Микель Ойарсабаль (Испания) и Дениз Ундав (Германия).

Больше баллов в активе только Усман Дембеле (6), Лионеля Месси (6) и Килиана Мбаппе (8).

Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Швейцария — Алжир.