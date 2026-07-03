У Манзамби 5 (3+2) очков в 4 матчах ЧМ — передача в матче с Алжиром. Больше результативных действий сделали только Дембеле, Месси и Мбаппе

По пять результативных действий на чемпионате мира также имеют Винисиус Жуниор (Бразилия), Эрлинг Холанд (Норвегия), Майкл Олисе (Франция), Исмаила Сарр (Сенегал), Харри Кейн (Англия), Микель Ойарсабаль (Испания) и Дениз Ундав (Германия).