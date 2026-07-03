Клуб Роналду назначил нового главного тренера

Австралиец Ангелос Постекоглу стал новым главным тренером «Ан-Насра», сообщила пресс-служба саудовского клуба.
60-летний Постекоглу подписал двухлетний контракт. На этом посту он сменил португальца Жорже Жезуша, который покинул «Ан-Наср» после чемпионства в прошлом сезоне. Клуб впервые выиграл чемпионат страны после перехода пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду в январе 2023 года.
Последним местом работы Постекоглу был английский «Ноттингем Форест» из которого его уволили в октябре 2025 года, спустя чуть больше месяца после назначения.
Ранее Постекоглу тренировал «Тоттенхэм», который привел к победе в Лиге Европы, «Селтик», с которым выиграл два чемпионата Шотландии, Кубок и дважды — Суперкубок страны, различные австралийские клубы, греческий «Панахаики» и японский «Иокогама Ф. Маринос».