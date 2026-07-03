Клуб Роналду назначил нового главного тренера

60-летний Постекоглу подписал двухлетний контракт. На этом посту он сменил португальца Жорже Жезуша, который покинул «Ан-Наср» после чемпионства в прошлом сезоне. Клуб впервые выиграл чемпионат страны после перехода пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду в январе 2023 года.