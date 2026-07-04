Месси более чем вдвое превосходит Роналду по голам на ЧМ-2026: Лео забил 7 раз, у Криштиану 3 мяча, у Мбаппе 6, у Холанда и Кейна по 5

Можно отметить, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, долгие годы считавшийся конкурентом Месси в борьбе за звание лучшего футболиста в мире, на продолжающемся чемпионате забил 3 мяча, как и целый ряд других игроков.