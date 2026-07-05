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Месси — лучший игрок ЧМ-2026 по версии The Athletic, Мбаппе — 2-й, Олисе — 3-й, Кейн — 4-й, Винисиус — 6-й, Холанд — 7-й, Дембеле — 8-й, Сайбари — 9-й

The Athletic опубликовал рейтинг лучших игроков текущего чемпионата мира.

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Источник: Спортс‘’

В список вошли 50 имен. Первую строчку занял аргентинец Лионель Месси, забивший в каждом матче турнира — суммарно 7 мячей.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси (Аргентина);

2. Килиан Мбаппе (Франция);

3. Майкл Олисе (Франция);

4. Харри Кейн (Англия);

5. Ашраф Хакими (Марокко);

6. Винисиус Жуниор (Бразилия);

7. Эрлинг Холанд (Норвегия);

8. Усман Дембеле (Франция);

9. Исмаэль Сайбари (Марокко);

10. Бруно Гимараэс (Бразилия).

На 11-м месте расположился Микель Ойарсабаль из Испании, Джуд Беллингем из Англии — на 15-м, испанец Ламин Ямаль — на 16-м, вратарь Кабо-Верде Возинья — 49-й.

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