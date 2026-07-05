Месси — лучший игрок ЧМ-2026 по версии The Athletic, Мбаппе — 2-й, Олисе — 3-й, Кейн — 4-й, Винисиус — 6-й, Холанд — 7-й, Дембеле — 8-й, Сайбари — 9-й

В список вошли 50 имен. Первую строчку занял аргентинец Лионель Месси, забивший в каждом матче турнира — суммарно 7 мячей.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси (Аргентина);
2. Килиан Мбаппе (Франция);
3. Майкл Олисе (Франция);
4. Харри Кейн (Англия);
5. Ашраф Хакими (Марокко);
6. Винисиус Жуниор (Бразилия);
7. Эрлинг Холанд (Норвегия);
8. Усман Дембеле (Франция);
9. Исмаэль Сайбари (Марокко);
10. Бруно Гимараэс (Бразилия).
На 11-м месте расположился Микель Ойарсабаль из Испании, Джуд Беллингем из Англии — на 15-м, испанец Ламин Ямаль — на 16-м, вратарь Кабо-Верде Возинья — 49-й.