Кейн забил 14 голов на ЧМ и делит 5-е место в истории с Гердом Мюллером. Только у Месси, Мбаппе, Клозе и Роналдо больше мячей

32-летний форвард на 60-й минуте реализовал пенальти.
Это 6-й гол футболиста на турнире и 14-й — в целом на чемпионатах мира (в 16 играх).
Нападающий «Баварии» сравнялся с бывшим форвардом сборной ФРГ Гердом Мюллером (14 мячей в 13 играх) и делит с ним 5-е место в истории турнира. Кейн обошел Жюста Фонтэна (Франция, 13 в 6).
Выше идут Лионель Месси (Аргентина, 20 голов в 30 матчах, продолжает выступление на текущем турнире), Килиан Мбаппе (Франция, 19 в 19, продолжает выступление на текущем турнире), Мирослав Клозе (Германия, 16 в 24) и Роналдо (Бразилия, 15 в 19).