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Кейн забил 14 голов на ЧМ и делит 5-е место в истории с Гердом Мюллером. Только у Месси, Мбаппе, Клозе и Роналдо больше мячей

Нападающий сборной Англии Харри Кейн забил гол в матче ⅛ финала ЧМ-2026 против команды Мексики (3:2).

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Источник: Спортс‘’

32-летний форвард на 60-й минуте реализовал пенальти.

Это 6-й гол футболиста на турнире и 14-й — в целом на чемпионатах мира (в 16 играх).

Нападающий «Баварии» сравнялся с бывшим форвардом сборной ФРГ Гердом Мюллером (14 мячей в 13 играх) и делит с ним 5-е место в истории турнира. Кейн обошел Жюста Фонтэна (Франция, 13 в 6).

Выше идут Лионель Месси (Аргентина, 20 голов в 30 матчах, продолжает выступление на текущем турнире), Килиан Мбаппе (Франция, 19 в 19, продолжает выступление на текущем турнире), Мирослав Клозе (Германия, 16 в 24) и Роналдо (Бразилия, 15 в 19).