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У Кейна 7 (6+1), у Беллингема — 5 (4+1) очков по «гол+пас» на ЧМ. Англичан опережают Холанд (7), Месси (7) и Мбаппе (9), на счету Дембеле — 6 очков

Игроки сборной Англии Харри Кейн и Джуд Беллингем увеличили количество набранных очков на чемпионате мира.

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Источник: Спортс‘’

Англичане обыграли Мексику (3:2) в ⅛ финала ЧМ-2026. Беллингем отметился дублем, дважды забив с игры. Кейн реализовал пенальти.

На данный момент на счету Кейна 6 голов и 1 ассист на турнире. Форвард идет на 3-м месте по голам и передачам. У полузащитника Беллингема 4 гола и 1 передача.

По набранным очкам игрока «Реала» опережает, в частности, француз Усман Дембеле (6). По 7 очков, как и Кейн, набрали Эрлинг Холанд (Норвегия) и Лионель Месси (Аргентина).

Лидирует по этому показателю Килиан Мбаппе (Франция), набравший 9 баллов.