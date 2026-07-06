У Кейна 7 (6+1), у Беллингема — 5 (4+1) очков по «гол+пас» на ЧМ. Англичан опережают Холанд (7), Месси (7) и Мбаппе (9), на счету Дембеле — 6 очков

Англичане обыграли Мексику (3:2) в ⅛ финала ЧМ-2026. Беллингем отметился дублем, дважды забив с игры. Кейн реализовал пенальти.
На данный момент на счету Кейна 6 голов и 1 ассист на турнире. Форвард идет на 3-м месте по голам и передачам. У полузащитника Беллингема 4 гола и 1 передача.
По набранным очкам игрока «Реала» опережает, в частности, француз Усман Дембеле (6). По 7 очков, как и Кейн, набрали Эрлинг Холанд (Норвегия) и Лионель Месси (Аргентина).
Лидирует по этому показателю Килиан Мбаппе (Франция), набравший 9 баллов.