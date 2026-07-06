«Эта сборная Бразилии принадлежит власти, а не народу. Анчелотти — главный герой этого позора, вызов Неймара — насмешка». Журналистка Лакомб о вылете бразильцев с ЧМ

"Они хотели видеть Неймара. Он вышел на поле, а затем Бразилия пропустила дважды. Появление Неймара лишило команду единственного, что у нее было на тот момент — высокого и интенсивного прессинга. Из-за того, что Неймар не играет по кому-то персонально, пришлось изменить схему и выпустить опорных полузащитников. Неймар вышел на поле при счете 0:0. Для Норвегии это было просто подарком. Огромный во всех смыслах Холанд забил два гола и показал, что из себя представляет Бразилия — экзистенциальную пустоту.