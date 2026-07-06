Бразильская команда уступила Норвегии в ⅛ финала чемпионата мира со счетом 1:2.
"Они хотели видеть Неймара. Он вышел на поле, а затем Бразилия пропустила дважды. Появление Неймара лишило команду единственного, что у нее было на тот момент — высокого и интенсивного прессинга. Из-за того, что Неймар не играет по кому-то персонально, пришлось изменить схему и выпустить опорных полузащитников. Неймар вышел на поле при счете 0:0. Для Норвегии это было просто подарком. Огромный во всех смыслах Холанд забил два гола и показал, что из себя представляет Бразилия — экзистенциальную пустоту.
Столь восхваляемый Карло Анчелотти стал главным героем этого позорного чемпионата мира. Он не заставил Бразилию играть в футбол, а превратил команду в кучку игроков, занятых только защитой, и пытался дисциплинировать таких звезд, как Эндрик, Данило и Райан, методом «я здесь главный». Я действительно восхищаюсь теми, кто, работая в футболе и воочию наблюдая, во что превратилась эта команда, говорил о шестом титуле так, будто он был возможен в этом контексте.
Эта футболка по-прежнему имеет вес, потому что в 70-х и 80-х команда была великолепны. Но на этом все. Вызов Неймара в сборную — это насмешка. Бразилия без идентичности — тоже издевательство. Поражение со счетом 1:7 (от Германии в полуфинале ЧМ-2014 — Спортс«“) осталось безнаказанным, и никто не понес за него ответственность.
Эта Бразилия принадлежит не народу, а тем, кто находится у власти. Абсолютно презренная и индивидуалистическая Бразилия. Не думайте, что те, кто находится у власти, недовольны. Это не так. Они заработали много денег, и с точки зрения бизнеса кампания была успешной. Мне жаль тех, кто поверил. Таким было поколение Неймара. Вам понравилось?" — написала Лакомб.