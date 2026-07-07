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Роналду забил 11 голов на ЧМ — за 6 розыгрышей. Рекорд у Месси — 20

Криштиану Роналду остановился на отметке в 11 забитых голов на чемпионатах мира.

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Сегодня сборная Португалии вылетела с ЧМ-2026, уступив Испании в ⅛ финала турнира (0:1). 41-летний нападающий забил три мяча на этом турнире.

На чемпионатах мира в 2006, 2010 и 2014 годах Роналду забил по одному году, в 2018-м — четыре, в 2022-м — один.

Лучшим бомбардиром в истории этого турнира является Лионель Месси — на его счету 20 мячей. Аргентинец продолжает выступления на ЧМ-2026, как и занимающий второе место Килиан Мбаппе, который забил 19 голов.

В воскресенье Криштиану заявил, что нынешний розыгрыш ЧМ станет для него последним.