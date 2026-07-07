Роналду забил 11 голов на ЧМ — за 6 розыгрышей. Рекорд у Месси — 20

Сегодня сборная Португалии вылетела с ЧМ-2026, уступив Испании в ⅛ финала турнира (0:1). 41-летний нападающий забил три мяча на этом турнире.
На чемпионатах мира в 2006, 2010 и 2014 годах Роналду забил по одному году, в 2018-м — четыре, в 2022-м — один.
Лучшим бомбардиром в истории этого турнира является Лионель Месси — на его счету 20 мячей. Аргентинец продолжает выступления на ЧМ-2026, как и занимающий второе место Килиан Мбаппе, который забил 19 голов.
В воскресенье Криштиану заявил, что нынешний розыгрыш ЧМ станет для него последним.